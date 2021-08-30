Український гурт KAZKA презентував нову пісню Цілувати тебе, яка стала головним саундтреком до серіалу Моя улюблена Страшко.

Пісня Цілувати тебе про любов до людей, навколишнього світу і коханої людині. Крім того, вона продовжує попередню композицію гурту Красива серцем, яка присвячена боротьбі з булінгом та хейтом у соціальних мережах.

– Коли ми почали роботу над головною піснею серіалу, у нашої команди народилося дві композиції, які вийшли напрочуд гарними та транслювали емоції головної героїні. До якогось моменту ми не могли обрати той єдиний трек, тому разом із продюсерами серіалу вирішили залишити обидва. Якщо перша пісня – Красива серцем про силу всередині кожного з нас, то Цілувати тебе – історія про вразливе, але водночас і найсильніше відчуття – любов, – сказала солістка гурту Олександра Зарицька.

Прем’єру треку супроводжує динамічний відеоряд, створений з відрізків серіалу, які періодично розбиває виступ KAZKA на даху. В ролику фронтвумен гурту постала в довгій червоній сукні.

Серіал Моя улюблена Страшко – це адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіального формату Betty la fea чи Ugly Betty, який підкорив понад 180 країн світу.

Фото: Олександра Зарицька