The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн

Відомий рок-гурт The Hardkiss, який нині готується до масштабного туру та концерту на НСК Олімпійський, показав кліп на пісню 7 вітрів, яка увійшла у Жива і не залізна.

– Ця пісня цілком може стати гімном всіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, займатися у спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом. Літаки і вертольоти як символ швидкості та руху чудово доповнили історію. Щодо велосипеда у кліпі – це ідея Вала. Я сама навряд чи додумалася б у складному сценічному образі їхати на велосипеді на свій концерт, – поділилася фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

У кліпі також використовуються кадри з концерту The Hardkiss на фестивалі Atlas Weekend.

Альбом The Hardkiss Жива і не залізна вийшов у травні 2021 року. На його підтримку колектив вирушить у масштабний гастрольний тур. У вересні та жовтні гурт дасть концерти у 25 містах України. Ювілейне шоу The Hardkiss під назвою Десять відбудеться 18 червня 2022 року на НСК Олімпійський у Києві.

На концерт на вертольоті та велосипеді: The Hardkiss презентували відео на трек 7 вітрів / 4 фотографии

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