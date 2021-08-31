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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

На концерт на вертольоті та велосипеді: The Hardkiss презентували відео на трек 7 вітрів

На концерт на вертольоті та велосипеді: The Hardkiss презентували відео на трек 7 вітрів

Відомий рок-гурт The Hardkiss, який нині готується до масштабного туру та концерту на НСК Олімпійський, показав кліп на пісню 7 вітрів, яка увійшла у Жива і не залізна.

– Ця пісня цілком може стати гімном всіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, займатися у спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом. Літаки і вертольоти як символ швидкості та руху чудово доповнили історію. Щодо велосипеда у кліпі – це ідея Вала. Я сама навряд чи додумалася б у складному сценічному образі їхати на велосипеді на свій концерт, – поділилася фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

У кліпі також використовуються кадри з концерту The Hardkiss на фестивалі Atlas Weekend.

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Альбом The Hardkiss Жива і не залізна вийшов у травні 2021 року. На його підтримку колектив вирушить у масштабний гастрольний тур. У вересні та жовтні гурт дасть концерти у 25 містах України. Ювілейне шоу The Hardkiss під назвою Десять відбудеться 18 червня 2022 року на НСК Олімпійський у Києві.

The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн
На концерт на вертольоті та велосипеді: The Hardkiss презентували відео на трек 7 вітрів / 4 фотографии

Що пишуть користувачі у коментарях:

  • Частина з літаком дуже сильна i кадри неймовiрнi. Крутий клiп!
  • Клас, ми вже скучили за концертними кліпами, мені сподобалось, дуже круто.
  • Як завжди – пушка.
  • Це шедевр. Ця пісня підкорила моє серце.
  • Тішуся, що я живу в цей час, і можу слухати і насолоджуватися вашою музикою.
  • Який офігенний кліп. Як завжди крутий образ Юлі, а шматочки з Atlas Weekend з глядачами – взагалі знахідка, кожен може опинитися у кліпі, це так круто.
  • Просто вогонь! Емоції від концерту передані на чудово!
  • Hello from Your brother country – Lithuania, we love You! (Привіт із братської країни Литви, ми тебе любимо!)
  • Два гурти, які мені подобаються в Україні, це безсмертна і неповторна класика богів Океан Ельзи і молодіжно-розривна та якісна The Hardkiss. Моїм друзям у США ви дуже подобаєтеся. Особливо заходить пісня Tony, talk. Включили на пляжі на всю, всі аж затремтіли мимоволі під ритми і голос Юлі. Питали, хто це? Звідки? А я гордо: From Ukraine, bitches.
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