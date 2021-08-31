The Hardkiss – 7 вітрів: прем'єра кліпу дивитися онлайн

Відомий рок-гурт The Hardkiss, який нині готується до масштабного туру та концерту на НСК Олімпійський, показав кліп на пісню 7 вітрів, яка увійшла у Жива і не залізна.
– Ця пісня цілком може стати гімном всіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, займатися у спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом. Літаки і вертольоти як символ швидкості та руху чудово доповнили історію. Щодо велосипеда у кліпі – це ідея Вала. Я сама навряд чи додумалася б у складному сценічному образі їхати на велосипеді на свій концерт, – поділилася фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.
У кліпі також використовуються кадри з концерту The Hardkiss на фестивалі Atlas Weekend.
Альбом The Hardkiss Жива і не залізна вийшов у травні 2021 року. На його підтримку колектив вирушить у масштабний гастрольний тур. У вересні та жовтні гурт дасть концерти у 25 містах України. Ювілейне шоу The Hardkiss під назвою Десять відбудеться 18 червня 2022 року на НСК Олімпійський у Києві.
Що пишуть користувачі у коментарях:
- Частина з літаком дуже сильна i кадри неймовiрнi. Крутий клiп!
- Клас, ми вже скучили за концертними кліпами, мені сподобалось, дуже круто.
- Як завжди – пушка.
- Це шедевр. Ця пісня підкорила моє серце.
- Тішуся, що я живу в цей час, і можу слухати і насолоджуватися вашою музикою.
- Який офігенний кліп. Як завжди крутий образ Юлі, а шматочки з Atlas Weekend з глядачами – взагалі знахідка, кожен може опинитися у кліпі, це так круто.
- Просто вогонь! Емоції від концерту передані на чудово!
- Hello from Your brother country – Lithuania, we love You! (Привіт із братської країни Литви, ми тебе любимо!)
- Два гурти, які мені подобаються в Україні, це безсмертна і неповторна класика богів Океан Ельзи і молодіжно-розривна та якісна The Hardkiss. Моїм друзям у США ви дуже подобаєтеся. Особливо заходить пісня Tony, talk. Включили на пляжі на всю, всі аж затремтіли мимоволі під ритми і голос Юлі. Питали, хто це? Звідки? А я гордо: From Ukraine, bitches.