Шведський музичний гурт ABBA створив офіційний акаунт у TikTok. Тепер пісні поп-легенд доступні всім користувачам соцмережі.

За даними TikTok, музика ABBA була найжаданішою серед користувачів сервісу. Тепер на офіційному акаунті групи красується відео з піснею Dancing Queen, виконаною на фортепіано. Всього за 2 дні ролик набрав майже 1 млн лайків та 6 млн переглядів.

Аккаунт теж не обділили увагою — за першу добу на нього підписалося понад 450 тис. осіб.

ABBA продовжує підігрівати інтерес публіки — друге відео в TikTok присвячено випуску нового альбому Voyage, який відбудеться 2 вересня. Нагадаємо, що група взяла творчу перерву на 39 років, і цього року їхня творчість поповниться відразу п’ятьма новими піснями, які повинні порадувати фанатів.

Нагадаємо, що цього літа користувачі сервісу запустили хештег #DancingQueenChallenge, завдяки якому було переглянуто понад 160 мільйонів відео, і фанати ABBA намагалися перевершити один одного, заспівавши на одному подиху один з найзаповітніших хітів групи.

Музичний колектив ABBA створено в 1972 році, а розпад стався через 10 років. За цей час вони випустили вісім альбомів, ставши найуспішнішою поп-групою Скандинавії: загальний тираж записів перевищив 350 млн екземплярів.

Але у 2018 році музиканти повідомили про возз’єднання заради роботи над новим альбомом.

Джерело: ABBA

Фото: ABBA, Unsplash