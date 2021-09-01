Український гурт Океан Ельзи проведе безкоштовний концерт у Львові.

Захід відбудеться 18 вересня, о 20.00 на території Львівського національного університету імені Івана Франка.

Соліст колективу Святослав Вакарчук записав відеозвернення, в якому анонсував проведення концерту та запросив всіх львів’ян та гостей міста.

Він зазначив, що таким чином хоче привітати Львівський національний університет імені Івана Франка з 360-річчям від часу заснування.

– Цього року Львівському національному університету імені Івана Франка виповнюється 360 років. З цієї нагоди я та мої друзі, теж випускники університету, вирішили зробити нашій Alma Mater подарунок. 18 вересня просто на площі перед головним корпусом університету відбудеться великий, відкритий, безкоштовний концерт гурту Океан Ельзи! Це буде одна з найкрутіших університетських концертних вечірок ever, – сказав Вакарчук.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук має дві вищі освіти. У 1996 році він закінчив фізичний факультеті ЛНУ ім. Франка за спеціалізацією – теоретична фізика.

Відразу після випуску співак вступив до аспірантури кафедри теоретичної фізики того ж університету.

А батько музиканта, Іван Вакарчук, був ректором ЛНУ ім. Франка протягом 1990–2007 і 2010—2013 років.

Нещодавно Святослав Вакарчук вперше став батьком. У артиста народився син, якого назвали Іваном.

Ім’я хлопчику дали на честь покійного батька Вакарчука. Сам співак не розголошує ім’я своєї обраниці. Але за даними ЗМІ, нею стала Євгенія Яцута – виконавчий продюсер Radioaktive Film.

Прес-служба музиканта не спростувала, однак і не підтвердила стосунки Яцути та Вакарчука.

Святослав Вакарчук 20 років прожив у шлюбі з Лялею Фонарьовою. Пара познайомилась ще у 90-х роках, але у червні 2021 роки вони офіційно розірвали свої стосунки.

Причину розлучення музикант не назвав, зауваживши, що це залишиться особистою справою двох. Співак також додав, що вони із Лялею завжди були і залишаться близькими людьми.

Фото: Океан Ельзи