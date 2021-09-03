Я календарь переверну, и снова третье сентября – вже традиційно актуальні на сьогодні рядки. Напевно, кожен про себе їх проспівав, оскільки композицію знають навіть ті, хто народився пізніше її виходу в світ.
Настав день, коли велика кількість користувачів мережі поширюють жарти, цитуючи відому пісню, деякі навіть вітають одне одного з Шуфутиновим днем. Про що насправді співає Михайло Шуфутинський і як з’явився легендарний мем – далі в матеріалі.
Про що пісня 3 сентября
Слова треку 3 сентября написані російським співаком і автором пісень Ігорем Ніколаєвим. Музику написав композитор Ігор Крутой. Саме останній і запропонував Михайлу Шуфутинському стати виконавцем композиції.
Вперше світ почув 3 сентября в 1993 році. Тоді й почали гореть костры рябин.
У сюжеті пісні – сумна історія про розставання, яке відбулося саме в цю дату.
– Но почему, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез второго сентября, – співає Михайло Шуфутинський.
Чи закладена в тексті пісні чиясь із причетних до неї історія з життя – невідомо.
Сам виконавець говорив, що пісня не ґрунтується на якійсь конкретній історії. Ні Ігор Крутой, ані Ігор Ніколаєв коментарів із приводу сюжету не давали.
Щодо слів 3 сентября – все просто. Вони найкраще підходять під розмір рядка, тому і була вибрана ця дата.
Як з’явився мем 3 сентября
Ось уже понад 27 років пісня не зникає з поля зору слухачів, оскільки щоосені традиційно 3 вересня – день прощання. Причина – численні меми та жарти, які почали з’являтися ще в 2011 році й невпинно продовжують свій рух із року в рік.
Основна версія появи мемів про 3 сентября – паблік МДК. Тоді організатори запостили фото з американським репером Ріком Россом, який поділився знімком, підписавши його рядками з пісні Шуфутинського. З цього й почалися велика популярність і неабияка увага до композиції.
Простори інтернету щорічно на початку вересня кишать мемами та різними жартами, що цитують текст пісні.
и снова 3 сентября )) pic.twitter.com/j61TJFjLYi
— Сергей Пешеход (@bezzlob_serg) August 28, 2021
Варто зазначити, що є й ті, кому неабияк набридли ці меми. Однак багато хто все ж продовжує перегортати календар і розпалювати “костры рябин”. Деякі користувачі мережі заздалегідь починають готувати своїх підписників до цього дня, в соцмережах навіть створені групи, присвячені пісні 3 сентября.
Оригинальные люди первую половину лета везде и всюду писали: я в моменте. Вторую половину: на чиле, на расслабоне.
Особо оригинальные скоро начнут шутить про 3 сентября
— я че хочу сказать (@alex55240466) August 28, 2021
Скоро 3 сентября и клянусь, что в этот день не выйду в интернеты. Иначе всех вас задолбаю. Потому что где-то на подсознании я уже перелистываю календарь
— Вестница Апокплипсиса ????️ (@n2s8Y2) August 27, 2021
Фото: Михайло Шуфутинський