Я календарь переверну, и снова третье сентября – вже традиційно актуальні на сьогодні рядки. Напевно, кожен про себе їх проспівав, оскільки композицію знають навіть ті, хто народився пізніше її виходу в світ.

Настав день, коли велика кількість користувачів мережі поширюють жарти, цитуючи відому пісню, деякі навіть вітають одне одного з Шуфутиновим днем. Про що насправді співає Михайло Шуфутинський і як з’явився легендарний мем – далі в матеріалі.

Про що пісня 3 сентября

Слова треку 3 сентября написані російським співаком і автором пісень Ігорем Ніколаєвим. Музику написав композитор Ігор Крутой. Саме останній і запропонував Михайлу Шуфутинському стати виконавцем композиції.

Вперше світ почув 3 сентября в 1993 році. Тоді й почали гореть костры рябин.

У сюжеті пісні – сумна історія про розставання, яке відбулося саме в цю дату.

– Но почему, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез второго сентября, – співає Михайло Шуфутинський.

Чи закладена в тексті пісні чиясь із причетних до неї історія з життя – невідомо.

Сам виконавець говорив, що пісня не ґрунтується на якійсь конкретній історії. Ні Ігор Крутой, ані Ігор Ніколаєв коментарів із приводу сюжету не давали.

Щодо слів 3 сентября – все просто. Вони найкраще підходять під розмір рядка, тому і була вибрана ця дата.

Як з’явився мем 3 сентября

Ось уже понад 27 років пісня не зникає з поля зору слухачів, оскільки щоосені традиційно 3 вересня – день прощання. Причина – численні меми та жарти, які почали з’являтися ще в 2011 році й невпинно продовжують свій рух із року в рік.

Основна версія появи мемів про 3 сентября – паблік МДК. Тоді організатори запостили фото з американським репером Ріком Россом, який поділився знімком, підписавши його рядками з пісні Шуфутинського. З цього й почалися велика популярність і неабияка увага до композиції.

Простори інтернету щорічно на початку вересня кишать мемами та різними жартами, що цитують текст пісні.

и снова 3 сентября )) pic.twitter.com/j61TJFjLYi — Сергей Пешеход (@bezzlob_serg) August 28, 2021

Варто зазначити, що є й ті, кому неабияк набридли ці меми. Однак багато хто все ж продовжує перегортати календар і розпалювати “костры рябин”. Деякі користувачі мережі заздалегідь починають готувати своїх підписників до цього дня, в соцмережах навіть створені групи, присвячені пісні 3 сентября.

Оригинальные люди первую половину лета везде и всюду писали: я в моменте. Вторую половину: на чиле, на расслабоне.

Особо оригинальные скоро начнут шутить про 3 сентября — я че хочу сказать (@alex55240466) August 28, 2021