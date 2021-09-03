Переможці міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2021 італійський гурт Maneskin станцював під трек українського колективу Go-A Шум. В цей час знаменитості перебували на гастролях у Москві.

Відео танцю, яке знято в транспорті, Maneskin опублікували в Instagram stories. У кадрі гітарист колективу Томас Раджі енергійно танцює під пісню Go-A, з якої вони представляли Україну на Євробаченні 2021. Відомо, що ще тоді італійському гурту сподобався трек наших представників.

– Минулої ночі, – лаконічно підписали відео Maneskin.

Решта учасників Maneskin також із задоволенням слухають пісню, а лідер гурту Дам’яно Давід, під час зйомки відео підморгнув на камеру.

Варто зазначити, що Maneskin назвав Україну фаворитом на Євробаченні 2021, сказавши, що виступ гурту Go-A на сцені конкурсу був неймовірним.

Крім того, пісня Шум очолила рейтинг VIRAL-50 – тобто музична композиція, яку найбільше прослуховували на сервісі Spotify, обігнавши трек переможців Євробачення Zitti e buoni на дві позиції.

Сингл Шум сподобався не тільки Maneskin, у світі фанатіли від конкурсної композиції Go-A, знімаючи різні ролики та публікуючи їх у соцмережах.

Фото: Maneskin