Не встиг всесвітньо відомий шведський гурт ABBA презентувати свої нові пісні, як уже з’явилося безліч думок із приводу композицій. Погляди музичних критиків розділилися.

Що пишуть про нові пісні ABBA іноЗМІ – далі в матеріалі.

Британське інтернет-видання Independent вважає, що представлені композиції ABBA – золотий стандарт музичного колективу. Крім того, ці треки доводять те, що ABBA ніколи не виходить із моди.

– Минуло 40 років, а вони ніби й не покидали нас, – пишуть в Independent.

Газета The Times поставила новим пісням оцінку чотири з п’яти, заявивши, що магія нікуди не зникла і гурт продовжує слідувати своєму стилю та традиціям.

– Потрібно дочекатися презентації нового альбому, але нові пісні доводять те, що ABBA залишилися вірні своєму стилю, а не намагаються крокувати в ногу з часом, – пишуть у газеті.

У свою чергу видання The Telegraph називає новий трек I Still Have Faith in You холостим пострілом і закликає гурт робити наступні композиції сильнішими.

– Сингл зроблений якісно та професійно, проте звучить ніби як залишок мюзиклу у виконанні гурту пенсіонерів, – вважають у виданні.

Також вони зазначили, що в ABBA є як хіти, так і невдалі композиції.

Нагадаємо, гурт ABBA представив дві нові пісні вперше за 39 років – I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down. Також музичний колектив анонсував вихід альбому, який шанувальники зможуть уже послухати цієї осені.

Крім того, віртуальний тур музичного колективу розпочнеться 27 травня 2022 року в Лондоні, квитки надійдуть у продаж вже 7 вересня 2021 року.