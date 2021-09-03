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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Ніби завжди були з нами: іноЗМІ обговорюють нові пісні гурту ABBA

ABBA

Не встиг всесвітньо відомий шведський гурт ABBA презентувати свої нові пісні, як уже з’явилося безліч думок із приводу композицій. Погляди музичних критиків розділилися.

Що пишуть про нові пісні ABBA іноЗМІ – далі в матеріалі.

Британське інтернет-видання Independent вважає, що представлені композиції ABBA – золотий стандарт музичного колективу. Крім того, ці треки доводять те, що ABBA ніколи не виходить із моди.

– Минуло 40 років, а вони ніби й не покидали нас, – пишуть в Independent.

Газета The Times поставила новим пісням оцінку чотири з п’яти, заявивши, що магія нікуди не зникла і гурт продовжує слідувати своєму стилю та традиціям.

– Потрібно дочекатися презентації нового альбому, але нові пісні доводять те, що ABBA залишилися вірні своєму стилю, а не намагаються крокувати в ногу з часом, – пишуть у газеті.

У свою чергу видання The Telegraph називає новий трек I Still Have Faith in You холостим пострілом і закликає гурт робити наступні композиції сильнішими.

– Сингл зроблений якісно та професійно, проте звучить ніби як залишок мюзиклу у виконанні гурту пенсіонерів, – вважають у виданні.

Також вони зазначили, що в ABBA є як хіти, так і невдалі композиції.

Нагадаємо, гурт ABBA представив дві нові пісні вперше за 39 років – I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down. Також музичний колектив анонсував вихід альбому, який шанувальники зможуть уже послухати цієї осені.

Крім того, віртуальний тур музичного колективу розпочнеться 27 травня 2022 року в Лондоні, квитки надійдуть у продаж вже 7 вересня 2021 року.

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Джерела: Independent, The Times, The Telegraph

Фото: Unsplash

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