Телеканал ICTV пропонує дивитися серіал Кіборги онлайн.

Телеканал ICTV показав серіал Кіборги. Стрічка продемонструвала те, що не увійшло в повнометражний фільм, що вийшов у прокат у 2017 році та отримав не тільки національне, а й світове визнання.

Спочатку сценаристка фільму Кіборги Наталія Ворожбит писала сценарій саме для 4-серійного фільму, яким він і був реалізований на знімальному майданчику.

Тому понад 60% матеріалу глядачі побачили вперше.

Головні герої фільму – українські військові, які під час запеклих боїв 2014 року захищали Донецький аеропорт.

Читайте: Телеканал ICTV отримав нагороди Eyes & ears awards

Хто не встиг подивитися стрічку в ефірі, пропонуємо дивитися Кіборги онлайн.

До слова, фільм Ахтема Сеітаблаєва Кіборги побив рекорд кінопрокату незалежної України.