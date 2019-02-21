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60% нового матеріалу: ICTV показав серіал Кіборги

Телеканал ICTV пропонує дивитися серіал Кіборги онлайн.

60% нового матеріалу: ICTV показав серіал Кіборги

Телеканал ICTV показав серіал Кіборги. Стрічка продемонструвала те, що не увійшло в повнометражний фільм, що вийшов у прокат у 2017 році та отримав не тільки національне, а й світове визнання.

Спочатку сценаристка фільму Кіборги Наталія Ворожбит писала сценарій саме для 4-серійного фільму, яким він і був реалізований на знімальному майданчику.

Тому понад 60% матеріалу глядачі побачили вперше.

Головні герої фільму – українські військові, які під час запеклих боїв 2014 року захищали Донецький аеропорт.

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Хто не встиг подивитися стрічку в ефірі, пропонуємо дивитися Кіборги онлайн.

До слова, фільм Ахтема Сеітаблаєва Кіборги побив рекорд кінопрокату незалежної України.

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