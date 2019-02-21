Телеканал ICTV пропонує дивитися серіал Кіборги онлайн.
Телеканал ICTV показав серіал Кіборги. Стрічка продемонструвала те, що не увійшло в повнометражний фільм, що вийшов у прокат у 2017 році та отримав не тільки національне, а й світове визнання.
Спочатку сценаристка фільму Кіборги Наталія Ворожбит писала сценарій саме для 4-серійного фільму, яким він і був реалізований на знімальному майданчику.
Тому понад 60% матеріалу глядачі побачили вперше.
Головні герої фільму – українські військові, які під час запеклих боїв 2014 року захищали Донецький аеропорт.
Читайте: Телеканал ICTV отримав нагороди Eyes & ears awards
Хто не встиг подивитися стрічку в ефірі, пропонуємо дивитися Кіборги онлайн.
До слова, фільм Ахтема Сеітаблаєва Кіборги побив рекорд кінопрокату незалежної України.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+