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Холостяк-9. Хто залишив проект після 5 випуску

У п’ятому випуску Холостяк-9 Микита Добринін попрощався з однією учасницею ще до Церемонії троянд.

Холостяк-9. Хто залишив проект після 5 випуску

П’ятий випуск проекту Холостяк-2019 показав, як Микита Добринін вивчав на побаченнях усіх учасниць.

Лілія нарешті довірилася Холостякові і провела з ним прекрасне екстремальне побачення.

Для Даші, Віки, Олі та Софії Холостяк організував вечір спогадів, на якому всі разом дивилися старі фотографії. Наприкінці Микита подарував троянду Софії “за бажані зміни”.

Уроки гарячої сальси Добринін відвідав разом із Мариною, Наталею і Юлею. За підсумком танцювального побачення троянду отримала “щира” Наталя.

Інші учасниці Елізабет і Діна випробували себе у кулінарному екстримі. Елізабет показала майстер-клас, готуючи телячі мізки та живих раків.

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А от Діна показала, що їй не комфортно на кухні та несподівано попросила відпустити її з проекту ще на груповому побаченні.

Так, вона стала однією учасницею, яка залишила проект у 5 випуску шоу, бо Холостяк вирішив на Церемонії троянд ні з ким не прощатися, щоб перевірити дівчат ще краще наступного разу.

Нагадаємо, на третьому тижні проект Холостяк-9 залишили відразу три учасниці.

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