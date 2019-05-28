Відома телеведуча, актриса і блогер Яніна Соколова ще сім місяців тому дізналася, що у неї рак, але тільки зараз зізналася – їй вдалося побороти смертельну недугу.

За останні сім місяців 35-річна телеведуча Яніна Соколова випустила десятки програм і блогів, проводила публічні заходи і завжди була на публіці.

Ніхто і не підозрював, що весь цей час вона боролася з раком, а замість волосся у неї – перука, немає ні вій, ні брів.

В інтерв’ю Вікнам на СТБ Яніна зізналася, чому мовчала про хворобу і не просила про допомогу.

– Я ненавиджу, коли мене жаліють. Я взагалі не з жалісливих – я з дієвих, і мене жаліти нема чого, – каже жінка.

За її словами, ніхто не здогадувався, що вона позбулася трьох органів, а на сьомий день після операції, хоч і з бандажем, але вже вела захід.

– Мені вчора написали, що я кіборг. Насправді, це дуже перебільшено, – розповіла Яніна.

Вперше їй стало зле у серпні на Одеському кінофестивалі, незабаром лікарі діагностували полікістоз. Вона сприйняла це як чергове випробовування і вирішила боротися.

Лікувалася в інституті раку. Спершу операція з видалення вражених онкологією органів, а потім опромінення і хіміотерапія.

– Мені було страшно залишитися без волосся, без вій, без брів. Тому що це моя професія, – зізналася Яніна.

Довелося стригтися налисо. Зараз у неї перука, відсутність брів і вій маскує професійний грим.

Рідні, кілька друзів і команда її спецпроектів – тільки вони знали, що відбувається з відомою телеведучою. Вражаюче, але найскрутніший період її життя збігся у часі з піком кар’єри.

Нині ж Соколова готує новий проект Я.НІНА – книгу, кліп і фільм про боротьбу з раком, де вона зіграє одну з головних ролей. Девіз проекту й самої Яніни – Варто жити.

– Це буде дуже сексуальна історія, в якій ми покажемо, що жінка лиса, яка хвора на рак, може бути неймовірно красивою, – каже телеведуча.

Сценарій уже готовий, зйомки стартують влітку. Вартість проекту – майже 4 млн грн. Доброчинці уже перерахували понад мільйон.

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На жаль, восени 2018 року від раку померла Інна Жмуд – наш друг, журналіст і випусковий редактор новин на телеканалі ICTV .