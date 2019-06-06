PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Вийшов 5 сезон серіалу Чорне дзеркало

5 сезон Чорного дзеркала складається з трьох епізодів, які уже опублікував Netflix.

Вийшов 5 сезон серіалу Чорне дзеркало

5 сезон Чорного дзеркала стартував на Netflix у середу, 5 червня.

Сценарії до всіх нових серій написав шоураннер проекту Чарлі Брукер, а в ролі режисерів виступили Оуен Гарріс, Джеймс Хоус і норвезька постановниця Анне Севітські.

Новий сезон популярного серіалу може похвалитися участю таких зірок, як Майлі Сайрус і Ендрю Скотт.

Читайте: Чорнобиль: як кадри із серіалу HBO виглядали в реальності

У першому епізоді нового сезону під назвою Smithereens розповідається історія водія таксі.

До слова, раніше Netflix опублікував трейлери 5 сезону Чорного дзеркала.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка