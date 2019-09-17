ICTV розповість про пригоди українського Шерлока Холмса у новому серіалі Найкращий сищик.

ICTV готується до зйомок нового проекту – детективного серіалу Найкращий сищик.

Він розповість про пригоди українського Шерлока Холмса – Івана Підопригори на Полтавському хуторі. Фінанси для зйомки пілотної серії виділить Український культурний фонд. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Історія є екранізацією серії пригодницьких книжок Владислава Івченка. Режисером нового телесеріалу виступить Олександр Кирієнко, а оператором – Слава Пілунський. Серіал планують знімати в стилі ретро.

Історія детективної комедії Найкращий сищик розгортається на початку ХХ століття. Сюжет розповість про колишнього філера та детектива Івана Підопригоруу, який вирішує покинути роботу в київському охоронному відділку та купує хутір на Полтавщині, щоб спокійно жити подалі від міста і вести господарство. Проте, герой сповнений почуття справедливості і його тягне до розслідувань.

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Виконавців головних ролей вже затвердили, однак їхні імена поки тримають у секреті.

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