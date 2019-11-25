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Ксенія Мішина і Женя Кот перемогли у шоу Танці з зірками

Ксенія Мішина і Женя Кот завоювали серця шанувальників шоу Танці з зірками 2019 і змогли перемогти.

Ксенія Мішина і Женя Кот перемогли у шоу Танці з зірками

Цієї неділі, 24 листопада, відбувся грандіозний фінал шоу Танці з зірками 2019.

У цьому році фіналістами стали одразу три пари – Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина і Женя Кот, які і стали переможцями у цьому сезоні.

За 14 ефірів Ксенія Мішина і Женя Кот станцювали фокстрот, танго, вальс, джаз, хіп-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу і фристайл.

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Незважаючи на те, що судді не завжди ставили учасникам високі бали, їм вдалося завоювати серця шанувальників і перемогти у шоу.

Як повідомлялося, трансляцію шоу Танці з зірками перервали під час виступу Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара.

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