Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

Найбільші українські медіагрупи StarLightMedia, 1+1 Media, Медіа Група Україна та Inter Media Group закодують супутниковий сигнал своїх телеканалів.

Новини супутникових телеканалів в Україні минулого тижня повідомляли про вимушене перенесення дати остаточного кодування супутникового сигналу з 20 на 28 січня. Медіахолдинги пішли на цей крок на прохання, що висунув кожен офіційний телевізійний оператор України, оскільки останні не дають собі ради з надзвичайним попитом на придбання та інсталяцію тюнерів.

І справді, підключити понад 4 млн сімей – велика справа для провайдерів супутникового телебачення в Україні.

Раніше канали супутникового ТБ були доступні безкоштовно не тільки українцям, а всім, хто міг спіймати їх сигнал. Достатньо було лише налаштувати свій тюнер на прийом частот супутникових каналів.

Таке розповсюджене піратство мало негативні наслідки: трансляція каналу відбувалась у низькій якості, канали ТБ не транслювали цікавий та унікальний контент, канали України могли дивитися безкоштовно й в інших країнах.

Кодування супутникових каналів передбачає введення нових параметрів супутникового ТБ. Тепер глядачі змушені придбати новий тюнер, який підтримує систему кодування VERIMATRIX, оскільки нові частоти українських каналів закодовано.

Немає сигналу на супутнику, що робити? Звернути свою увагу на інші варіанти та підключити один з видів легального телебачення:

Цифрове ефірне;

Кабельне;

Платне супутникове;

Телебачення онлайн.

Є декілька видів інтернет-телебачення: дивитись канали онлайн за допомогою ОТТ ТБ або дивитись IPTV українські канали. Тільки уявіть: ви повертаєтесь додому після важкого трудового дня, зручно вмощуєтеся на ліжку та дивитесь СТБ, ICTV, Новий канал, Інтер, 1+1 та інші канали у HD-якості.

Читайте: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV: як дивитися ТБ після кодування

Як дивитися ТБ через інтернет? Вам достатньо буде мати стабільний і достатньо швидкий інтернет і смарт-пристрій. Далі необхідно перейти на сайт будь-якого сервісу інтернет ТБ (або встановити додаток) та дивитися канали онлайн.

З-поміж безлічі сервісів платного ТБ рекомендуємо вам надавати перевагу лише офіційним.

Наприклад, Ланет.TV — офіційний телевізійний оператор в Україні. У ТБ онлайн є безліч переваг: ви маєте змогу дивитись в прямому ефірі улюблені канали або дивитись канали онлайн у записі, ставити на паузу. Також є функція батьківського контролю, бонусні програми, клієнтський сервіс 24/7 тощо.

Обирайте ТБ онлайн і починайте дивитись СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, 1+1, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші легально вже сьогодні.

До слова, раніше ми писали про те, як вберегти себе від шахраїв та дивитися телебачення легально після кодування супутникових каналів.