6 березня на українських телеекранах стартує одне з найромантичніших реаліті – Холостяк.

Головним героєм проекту став 34-річний пілот і власник льотної школи в США – Макс Михайлюк.

Холостяк зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок і чому побудувати відносини з українкою – важливо.

– Довгий час я жив за кордоном, спілкувався з американками, канадками. Їх менталітет сильно відрізняється від менталітету слов’янських жінок. Мені здається, в спілкуванні з українками більше взаєморозуміння, – сказав Михайлюк.

Також він додав, що шукає порядну, добру і щиру дівчину. Дуже несподіваною для холостяка стала реакція мами.

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– Я деякий час думав, як же їй повідомити, що я став десятим холостяком. І тут мама відповідає, що давно про це мріяла, – додав пілот.

Холостяк впевнений, що любов приходить несподівано і вірить, що є всі шанси зустріти її на проекті.

– Раніше в мене були інші пріоритети, я шукав можливості для саморозвитку, йшов до своєї мрії, а про одруження навіть не думав. Зараз я розумію, що хочу створити сім’ю, – відверто зізнався головний герой.

Також Михайлюк розповів, що на час зйомок йому довелося відмовитися практично від усього.

– Через щільний графік довелося весь час присвятити проекту Холостяк.

Раніше Факти ICTV публікували повну біографію головного героя проекту Холостяк Макса Михайлюка.

Фото: СТБ