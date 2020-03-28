FILM.UA Group підтримала проект #залишайсявдома, ініційований StarLightMedia

FILM.UA Group долучилась до ініціативи StarLightMedia, спрямованої на захист здоров’я українців та роз’яснення превентивних дій під час пандемії Covid-19. Соціальні інформаційні ролики StarLightMedia, в яких ведучі допомагають українцям розібратись серед всієї інформації про вірус, дають перевірені поради та наголошують на необхідності карантину, тепер транслюватимуться і в ефірі каналу 36.6. Канал FILM.UA також долучається до ініціативи трансформування логотипу на цей період і додає до свого лого заклик #залишайсявдома.

– Ми вітаємо дії наших партнерів і радіємо ширшому залученню відповідальних медіа компаній до інформування громадян про необхідні превентивні дій під час пандемії. Віримо, що надання повної та об’єктивної інформації про вірус, постійна комунікація з глядачем задля дотримання правил безпеки та протидії паніці – це ключова відповідальність мовників у цей період, – сказав СЕО StarLightMedia Михайло Царьов.

– Ми раді підтримати наших партнерів, групу StarLightMedia, в їх ініціативі. Своєчасна, правдива, прозора інформація зараз як ніколи важлива для всього суспільства. Закликаємо всі медіа України об’єднати зусилля для того, щоб ми змогли внести свій вклад в боротьбу з пандемією, запобігти розповсюдженню паніки та переконати українців в тому, що залишатися вдома зараз життєво необхідно, – пояснив CEO FILM.UA Group Викторія Ярмощук.

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Нагадаємо, що ролики, які зняла StarLightMedia, — відкриті та безкоштовні для усіх, хто зацікавлений у їхньому розповсюдженні.

Загальний ролик доступний за посиланням.

Раніше Film.ua та StarLightMedia в партнерстві реалізовували проекти Кріпосна, Нюхач, Новенька, Схованки та інші серіальні та кінопродукти, що здобули популярність у глядача.

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Нагадаємо, у зв’язку з ситуацією щодо поширення вірусу Covid-19, медіагрупа StarLightMedia ухвалила рішення кардинально обмежити кількість учасників студійних програм.