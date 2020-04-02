Серіал Кріпосна покажуть ще в трьох країнах

Легендарна костюмована драма Кріпосна виробництва StarLight Films і FILM.UA і далі підкорює світ.

30 березня розпочався Міжнародний ринок контенту MIPTV в новому онлайн-форматі. FILM.UA Distribution уклали угоди за проектом Кріпосна відразу на декілька територій.

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Так, в Японії підписано договір з компанією A.K.Company, на території Чехії – з телеканалом Prima, а в Іспанії – з каналом Mediaset.

– Ми дуже раді поділитись з ринком цією новиною MIPу, що проходить вперше в онлайн-режимі. Успіхи нашого серіалу Кріпосна доводять, що для гарних історій і якісного контенту немає ні кордонів, ні карантинів. Бажаємо всім нашим колегам удачі та високих рейтингів, – коментує менеджер з міжнародних продажів Євген Драчов.

Нагадаємо, серіал Кріпосна вже проданий до 11 країн, а також доступний для США та Канади на Amazon Prime.

Серіал був лідером телебачення в Україні, а також викликав небачений фурор у Польщі. Наразі йдуть підготовчі роботи для зйомок третього сезону.