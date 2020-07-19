Зірку Дом-2 Микиту Турчина жорстоко побили в Москві (18+)

Учасника російських телешоу Битва екстрасенсів і Дом-2 Микиту Турчина жорстоко побили у Москві.
Напад на зірку реаліті-шоу стався кілька днів тому, розповів сам Микита Турчинов в Instagram.
Після побиття Турчинова госпіталізували до однієї з клінік, де лікарі оцінили його стан як середньої тяжкості.
За словами потерпілого, його били в голову, в область нирок, обличчя і рук.
Водночас повідомити в поліцію і близьким про напад Турчинов зміг самостійно.
Хто побив зірку телеканалу ТНТ, поки невідомо.
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Убивство учасниці Битви екстрасенсів у Києві
У жовтні 2016 року було вбито одну з учасниць Битви екстрасенсів, у якої було троє дітей.
Тіло жертви з численними ножовими пораненнями виявили у кущах під Києвом.
У липні 2019 року правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Перед скоєнням злочину він підвозив учасницю телешоу в своєму таксі.
Фото: n_turchin