Зірку Дом-2 Микиту Турчина жорстоко побили в Москві (18+)

Учасника російських телешоу Битва екстрасенсів і Дом-2 Микиту Турчина жорстоко побили у Москві.

Напад на зірку реаліті-шоу стався кілька днів тому, розповів сам Микита Турчинов в Instagram.

Після побиття Турчинова госпіталізували до однієї з клінік, де лікарі оцінили його стан як середньої тяжкості.

За словами потерпілого, його били в голову, в область нирок, обличчя і рук.

Водночас повідомити в поліцію і близьким про напад Турчинов зміг самостійно.

Хто побив зірку телеканалу ТНТ, поки невідомо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) 18 Июл 2020 в 3:23 PDT

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Убивство учасниці Битви екстрасенсів у Києві

У жовтні 2016 року було вбито одну з учасниць Битви екстрасенсів, у якої було троє дітей.

Тіло жертви з численними ножовими пораненнями виявили у кущах під Києвом.

У липні 2019 року правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Перед скоєнням злочину він підвозив учасницю телешоу в своєму таксі.

Фото: n_turchin