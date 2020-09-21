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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Ксенія Мішина шукає кохання: названо дату виходу шоу Холостячка

Найромантичніший проект країни Холостячка стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня.

Першу серію першого сезону Холостячки можна буде подивитися о 19.00.

Відома актриса театру і кіно Ксенія Мішина шукатиме кохання серед 15 привабливих самотніх чоловіків.

Холостячка краще пізнає своїх кавалерів на романтичних індивідуальних і групових побаченнях, але обере в фіналі тільки одного.

Читайте: Я почала розуміти, що нічого не знаю про чоловіків – Мішина про проект Холостячка

 

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Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Проморолик Холостячки

До запуску Холостячки на екрани телевізорів творці проекту показали романтичний проморолик.

У ньому показано, наскільки серйозною буде боротьба шанувальників за серце Мішиної. Можливо, автори шоу навіть не перебільшили.

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