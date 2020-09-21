Найромантичніший проект країни Холостячка стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня.

Першу серію першого сезону Холостячки можна буде подивитися о 19.00.

Відома актриса театру і кіно Ксенія Мішина шукатиме кохання серед 15 привабливих самотніх чоловіків.

Холостячка краще пізнає своїх кавалерів на романтичних індивідуальних і групових побаченнях, але обере в фіналі тільки одного.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik) 21 Сен 2020 в 9:41 PDT

Проморолик Холостячки

До запуску Холостячки на екрани телевізорів творці проекту показали романтичний проморолик.

У ньому показано, наскільки серйозною буде боротьба шанувальників за серце Мішиної. Можливо, автори шоу навіть не перебільшили.