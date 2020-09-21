Найромантичніший проект країни Холостячка стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня.
Першу серію першого сезону Холостячки можна буде подивитися о 19.00.
Відома актриса театру і кіно Ксенія Мішина шукатиме кохання серед 15 привабливих самотніх чоловіків.
Холостячка краще пізнає своїх кавалерів на романтичних індивідуальних і групових побаченнях, але обере в фіналі тільки одного.
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Проморолик Холостячки
До запуску Холостячки на екрани телевізорів творці проекту показали романтичний проморолик.
У ньому показано, наскільки серйозною буде боротьба шанувальників за серце Мішиної. Можливо, автори шоу навіть не перебільшили.