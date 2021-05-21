На телеканалі СТБ 21 травня стартує фінал 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк. Сьогодні головний герой Михайло Залівако зробить свій вибір між трьома учасницями: Розалі, Анею та Юлею.

До слова, вперше за історію шоу в фіналі одразу три учасниці, а не дві.

Перш ніж холостяк зробить свій остаточний вибір і зізнається у своїх почуттях одній з учасниць, вони всі повинні будуть вирушити на останні побачення. Проходити вони будуть за кордоном в місті Дубай (ОАЕ).

Однак на момент початку зйомки фіналу Розалі та Аня ще не знали про повернення Юлі. Тому для них це буде сюрприз, і, напевно, він їх не сильно потішить.

Хто на вашу думку виграє у фіналі Холостяка

Холостяк 11

14 травня уперше в історії проекту Холостяк фіналістками стали три дівчини – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія (Зайка) Бельченко.

Ім’я обраниці головного героя шоу Михайла Заливака стане відомо 21 травня.

Більше новин про реаліті Холостяк 11 читайте на сайті Фактів ICTV.