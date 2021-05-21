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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Каріна Зуєва |

Три вирішальні побачення: кого обере Холостяк Заливако у фіналі

Три вирішальні побачення: кого обере Холостяк Заливако у фіналі

Уже сьогодні, 21 травня, відбудеться фінал романтичного реаліті-шоу Холостяк 11, де головний герой Михайло Заливако обере одну з дівчат.

Уперше за всі 11 сезонів проекту в фінал пройшло три дівчини – Розалі Номбре, Аня Богдан і Юля Бельченко. Фінал відбудеться в місті майбутнього – Дубаї.

– Сьогодні на мене чекає рішення. Від нього залежить подальше життя після проекту. Мене чекає яскраве майбутнє, тому що я так хочу. І я знаю, що так можна, – сказав Михайло Заливако.

Цікаво те, що Аня та Розалі ще не знають про повернення Юлії.

У Дубаї Михайло зробить все для того, щоб здивувати фіналісток, адже для кожної з них він підготував незвичайне та несподіване побачення.

У фінальному 12 випуску холостяк на церемонії троянд вручить одній з фіналісток обручку. Кого саме вибере Михайло, стане відомо вже сьогодні о 19.00 на телеканалі СТБ.

Біографія Михайла Заливака

Головний герой 11 сезону Холостяка – 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако. Він заснував логістичну компанію та активно розвиває її. Завдяки цьому Заливако став впевненим у собі та кожного разу ставить нові цілі, яких успішно досягає.

Також Михайло багато часу приділяє регулярним тренуванням і постійно удосконалює своє тіло. Любить екстрим та активний відпочинок.

Фото: СТБ

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