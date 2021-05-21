На телеканалі СТБ проходить фінал реаліті шоу Холостяк-11. Проте ще на старті випуску пішла одна з учасниць – Розалі Номбре. Михайло Заливако відправив дівчину додому, тому що зрозумів, що між ними швидше дружба, ніж кохання.

– Я ніби впала з обриву. Я не знаю, в який спосіб обнулити почуття, тому що я закохалася, – зізналася Розалі.

Остання зустріч Михайла та Розалі пройшла у Києві. Потім холостяк та ще дві фіналістки – Юля та Аня – вирушили в Дубаї (ОАЕ).

Холостяк 11

14 травня уперше в історії проекту Холостяк фіналістками стали три дівчини – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія (Зайка) Бельченко.

Ім’я обраниці головного героя шоу Михайла Заливака стане відомо 21 травня.

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