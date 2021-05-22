У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк головний герой Михайло Заливако вручив заповідну каблучку Анні Богдан.

Одразу після закінчення ефіру холостяк в Instagram поділився постом про фінал шоу.

Михайло опублікував знімок, на якому він та Аня позують в обнімку. Однак якось коментувати свій вибір він не став, а лише додав сердечко у підписі до фото.

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.