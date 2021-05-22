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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

Фінал шоу Холостяк 2021: хто з учасниць отримав заповітну обручку

Фінал шоу Холостяк 2021: хто з учасниць отримав заповітну обручку

На телеканалі СТБ 21 травня відбувся фінал реаліті-шоу Холостяк. Кого в результаті обере головний герой Михайло Заливако – питання, яке хвилювало шанувальників шоу останні три місяці.

У фіналі Холостяка перемогу і заповітну обручку отримала Анна Богдан, яку глядачі з самого початку вважали фавориткою.

Що відомо про Анну Богдан

28-річна Анна Богдан працює турагентом і дуже любить подорожувати. Дівчина народилася в Києві. В юності їй довелося зіткнутися з цькуванням через зовнішність. Однокласники її труїли через худорлявість, кучеряве волосся, смагляву шкіру.

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Богдан, справжнє прізвище якої Сторожук, закінчила Національний університет харчових технологій зі ступенем магістра за спеціальністю Маркетолог.

Відомо, що Аня раніше була моделлю і навіть брала участь в українському Тижні моди.

Аня дуже любить подорожувати. Вона вже побувала у 36 країнах світу.

Дівчина вже була заміжня. Її колишній чоловік – екс-глава Офісу президента та адвокат Андрій Богдан. Однак стосунки у них не склалися, Ані постійно не вистачало свободи.

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.

Фото: Михайло Заливако

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