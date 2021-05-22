На телеканалі СТБ 21 травня відбувся фінал реаліті-шоу Холостяк. Кого в результаті обере головний герой Михайло Заливако – питання, яке хвилювало шанувальників шоу останні три місяці.

У фіналі Холостяка перемогу і заповітну обручку отримала Анна Богдан, яку глядачі з самого початку вважали фавориткою.

Що відомо про Анну Богдан

28-річна Анна Богдан працює турагентом і дуже любить подорожувати. Дівчина народилася в Києві. В юності їй довелося зіткнутися з цькуванням через зовнішність. Однокласники її труїли через худорлявість, кучеряве волосся, смагляву шкіру.

Богдан, справжнє прізвище якої Сторожук, закінчила Національний університет харчових технологій зі ступенем магістра за спеціальністю Маркетолог.

Відомо, що Аня раніше була моделлю і навіть брала участь в українському Тижні моди.

Аня дуже любить подорожувати. Вона вже побувала у 36 країнах світу.

Дівчина вже була заміжня. Її колишній чоловік – екс-глава Офісу президента та адвокат Андрій Богдан. Однак стосунки у них не склалися, Ані постійно не вистачало свободи.

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.

Фото: Михайло Заливако