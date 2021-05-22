Анна Богдан в Instagram – що постить переможниця Холостяка 11 (ФОТО)

Переможницею романтичного реаліті-шоу Холостяк на СТБ стала Анна Богдан. Саме їй холостяк Михайло Заливако вручив обручку у фіналі.

Instagram Анна до участі в шоу не дуже активно займалася. Такі висновки можна зробити, поглянувши на пости до цього періоду.

Однак зі стартом реаліті-шоу Анна Богдан в Instagram активно почала викладати фото зі зйомок. Також вона багато пише постів про підсумки випусків, закулісне життя і свої переживання.

– Дуже хочу подякувати вам, мої дорогі підписники! Дякую за підтримку, яку ви мені надали. Дякую за теплі слова, які ви мені писали, – пише у себе на сторінці Анна Богдан.















Подорожі, спорт та еротика: що постить в Instagram переможниця Холостяка / 4 фотографии

Анна Богдан часто публікує в своєму Instagram знімки зі спортзалу, демонструючи, що така фігура не генетична спадковість, а результат наполегливої праці над собою.











Подорожі, спорт та еротика: що постить в Instagram переможниця Холостяка / 3 фотографии

Також дівчина заявляла, що любить подорожувати. У превью її профілю йдеться, що Аня відвідала вже 36 країн. Зокрема, в її Instagram багато фотографій з теплого відпочинку, де вона позує в купальниках.















Подорожі, спорт та еротика: що постить в Instagram переможниця Холостяка / 4 фотографии

Також у профілі дівчини іноді з’являються знімки в білизні. Однак, заради справедливості, фото в купальниках набагото більше.











Подорожі, спорт та еротика: що постить в Instagram переможниця Холостяка / 3 фотографии

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.