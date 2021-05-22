Холостяк 11: як розвивалися стосунки Міші та Ані на проекті Холостяк 2021

У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Їхні стосунки на проекті хоч і розвивалися досить рівномірно, але без інтриг та образ не обійшлося.
Як розвивалися стосунки Михайла Залівака та Анни Богдан на реаліті-шоу Холостяк – читайте на Фактах ICTV.
До Анни Богдан ще на старті проекту була прикута увага глядачів. Раніше вона була одружена з екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом. Богдан зізналася, що їй було важко в стосунках з ним, і вона постійно потребувала свободи. Проте тягар минулих стосунків не завадив дівчині одразу стати фавориткою.
Стосунки між Михайлом та Анною розвивалися досить спокійно та помірно.
Перше їх побачення тет-а-тет проходило онлайн, бо Аня захворіла на коронавірус уже коли перебувала на проекті.
– Це не постановка. Я була абсолютно не готова, у спортивному костюмі, без макіяжу і взагалі ніякої зустрічі не чекала. Кілька днів самоізоляції просто зводили мене з розуму: погане самопочуття, атмосфера, – було не просто. Загалом побачення мені дуже сподобалося, було дуже приємно, що Міша приготував вечерю та ще й відправив її мені. Турбота з його боку для мене була неоціненною, – прокоментувала тоді побачення Аня.
На шостому тижні Михайло Заливако з Анною Богдан вирушив на довгоочікуване побачення на львівський футбольний стадіон, з-під даху якого вони пригнули з мотузками. Дівчина була в захваті і від особистої зустрічі, і від пережитого адреналіну.
Проте через тиждень Михайло вирішив перевірити нерви Ані на міцність. Холостяк на очах у дівчини поцілувався з Джессікою. Побачення, яке проходило на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, почалося з особистої розмови Михайла з Анею. Тоді його збентежила поведінка дівчини, адже вона зізналася, що хотіла вдарити Заливаку, коли він взяв Розалі за руку.
Проте конкуренція на побаченні між дівчатами лише набирала обертів. В результаті розмова з Джессікою закінчилася пристрасним поцілунком, який побачила Аня.
Під час церемонії троянд Богдан зізналася, що їй було боляче дивитись на це. Михайло Заливако вибачився перед дівчиною та запевнив, що не хотів образити Аню.
Уже у наступному випуску глядачам показали пристрасне побачення Михайла та Ані.
Міша прийшов до номера Ані в готелі та попросив піти з ним. Під час зустрічі він знову вибачився за поцілунок з Джесікою.
Потім вони пішли до ресторану вечеряти. Під час розмови Богдан сіла на руки до Заливака. Пізніше вони почали цілуватися.
Після цього Михайло і Анна пішли ще погуляти територією готелю і їм захотілося втекти від камер. Холостяк повів дівчину в кущі. Там вони почали пристрасно і довго цілуватися.
Крім того, Михайло вже втиг познайомити Аню зі своєю мамою. Розмова у жінок одразу скалася добре. Аня зізналася, що їй подобається в Михайлі. Ба більше, розговорилася, що мріє про трьох діток.
Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021
21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.
Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.
Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.