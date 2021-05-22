Холостяк 11: як розвивалися стосунки Міші та Ані на проекті Холостяк 2021

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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

Пристрасть, ревнощі та знайомство з мамою: історія стосунків Ані та Михайла на Холостяку

Анна Богдан Холостяк 11 сезон

У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Їхні стосунки на проекті хоч і розвивалися досить рівномірно, але без інтриг та образ не обійшлося.

Як розвивалися стосунки Михайла Залівака та Анни Богдан на реаліті-шоу Холостяк – читайте на Фактах ICTV.

До Анни Богдан ще на старті проекту була прикута увага глядачів. Раніше вона була одружена з екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом. Богдан зізналася, що їй було важко в стосунках з ним, і вона постійно потребувала свободи. Проте тягар минулих стосунків не завадив дівчині одразу стати фавориткою.

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Стосунки між Михайлом та Анною розвивалися досить спокійно та помірно.

Перше їх побачення тет-а-тет проходило онлайн, бо Аня захворіла на коронавірус уже коли перебувала на проекті.

– Це не постановка. Я була абсолютно не готова, у спортивному костюмі, без макіяжу і взагалі ніякої зустрічі не чекала. Кілька днів самоізоляції просто зводили мене з розуму: погане самопочуття, атмосфера, – було не просто. Загалом побачення мені дуже сподобалося, було дуже приємно, що Міша приготував вечерю та ще й відправив її мені. Турбота з його боку для мене була неоціненною, – прокоментувала тоді побачення Аня.

На шостому тижні Михайло Заливако з Анною Богдан вирушив на довгоочікуване побачення на львівський футбольний стадіон, з-під даху якого вони пригнули з мотузками. Дівчина була в захваті і від особистої зустрічі, і від пережитого адреналіну.

Проте через тиждень Михайло вирішив перевірити нерви Ані на міцність. Холостяк на очах у дівчини поцілувався з Джессікою. Побачення, яке проходило на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, почалося з особистої розмови Михайла з Анею. Тоді його збентежила поведінка дівчини, адже вона зізналася, що хотіла вдарити Заливаку, коли він взяв Розалі за руку.

Проте конкуренція на побаченні між дівчатами лише набирала обертів. В результаті розмова з Джессікою закінчилася пристрасним поцілунком, який побачила Аня.

  • Михаил Заливако Холостяк 11 сезон
  • Михаил Заливако Холостяк 11 сезон
  • Михаил Заливако Холостяк 11 сезон
  • Михаил Заливако Холостяк 11 сезон
Пристрасть, ревнощі та знайомство з мамою: історія стосунків Ані та Михайла на Холостяку / 2 фотографии

Під час церемонії троянд Богдан зізналася, що їй було боляче дивитись на це. Михайло Заливако вибачився перед дівчиною та запевнив, що не хотів образити Аню.

Уже у наступному випуску глядачам показали пристрасне побачення Михайла та Ані.

Міша прийшов до номера Ані в готелі та попросив піти з ним. Під час зустрічі він знову вибачився за поцілунок з Джесікою.

Потім вони пішли до ресторану вечеряти. Під час розмови Богдан сіла на руки до Заливака. Пізніше вони почали цілуватися.

Після цього Михайло і Анна пішли ще погуляти територією готелю і їм захотілося втекти від камер. Холостяк повів дівчину в кущі. Там вони почали пристрасно і довго цілуватися.

Крім того, Михайло вже втиг познайомити Аню зі своєю мамою. Розмова у жінок одразу скалася добре. Аня зізналася, що їй подобається в Михайлі. Ба більше, розговорилася, що мріє про трьох діток.

Холостяк 11: як розвивалися стосунки Міші та Ані на проекті Холостяк 2021

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.

Фото: СТБ

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