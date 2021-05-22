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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

У коханні немає тих, хто виграв чи програв – реакція Ані перемогу у Холостяку

Анна Богдан Холостяк 11 сезон

У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк головний герой Михайло Заливако вручив заповітну обручку Анні Богдан.

Одразу після закінчення ефіру дівчина в Instagram поділилася своїми переживаннями в фіналі проекту.

– У коханні немає тих, хто виграв чи програв. Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя, – лаконічно зазначила Аня.

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.

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