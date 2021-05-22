У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк головний герой Михайло Заливако вручив заповітну обручку Анні Богдан.
Одразу після закінчення ефіру дівчина в Instagram поділилася своїми переживаннями в фіналі проекту.
– У коханні немає тих, хто виграв чи програв. Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя, – лаконічно зазначила Аня.
Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021
21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.
Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.
Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.