У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк головний герой Михайло Заливако вручив заповітну обручку Анні Богдан.

Одразу після закінчення ефіру дівчина в Instagram поділилася своїми переживаннями в фіналі проекту.

– У коханні немає тих, хто виграв чи програв. Ми знайшли один одного. І це головне. Ти мій. А я твоя, – лаконічно зазначила Аня.

Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.