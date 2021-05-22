Фінал шоу Холостяк 11: як у мережі відреагував на перемогу Анни Богдан

На телеканалі СТБ 21 травня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостяк. Головний герой Михайло Заливако вручив заповітну каблучку Анні Богдан.

Однак у мережі користувачі неоднозначно відреагували на вибір Михайла.

Якщо хтось тішився за пару і бажав всього найкращого, то інші обурювалися, що холостяк даремно так зробив, а їхні стосунки приречені на провал.























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Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021

21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.

Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.

Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.