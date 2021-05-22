Фінал шоу Холостяк 11: як у мережі відреагував на перемогу Анни Богдан

На телеканалі СТБ 21 травня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостяк. Головний герой Михайло Заливако вручив заповітну каблучку Анні Богдан.
Однак у мережі користувачі неоднозначно відреагували на вибір Михайла.
Якщо хтось тішився за пару і бажав всього найкращого, то інші обурювалися, що холостяк даремно так зробив, а їхні стосунки приречені на провал.
Фінал реаліті-шоу Холостяк 2021
21 травня на телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного шоу Холостяк 2021. За серце головного героя Михайла Заливаки боролися три дівчини – Розалі, Аня та Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, бо вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні.
Потім Михайло разом з іншими фіналістами вирушив в Дубай на фінальні побачення.
Як пройшов фінал реаліті-шоу Холостяк 2021 – читайте детальніше на Фактах ICTV.