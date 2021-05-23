21 травня відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостяк 2021. У той день чоловік зробив свій вибір обраниці.

Однак користувачі мережі були незадоволеними вибором чоловіка та закидали його хвилею хейту.

Заповітну каблучку в фіналі шоу отримала 29-річна турагент Анна Богдан, яка проживає в Києві.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в Stories Михайло Залівако відповів хейтерам.

За його словами, він подивився фінальний випуск Холостяка 11 зі сторони та прочитав сотні коментарів у мережі.

– Може, я був неправий. Ви можете сказати, що я не так зробив? – запитав він підписників.

Стосунки Анни та Михайла

У фіналі романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливако вибрав Анну Богдан. Їхні стосунки на проекті розвивалися досить рівномірно, проте без інтриг та образ не обійшлося.

Також дівчина вже встигла познайомитися з мамою Михайла, і вони знайшли спільну мову. Як розвивалися стосунки Михайла Заливако та Анни Богдан на Холостяк 11 – читайте на сайті Факти ICTV.