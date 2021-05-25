У фіналі 11 сезону романтичного реаліті Холостяк головний герой Михайло Заливако зізнався у коханні і вручив обручку Анні Богдан. Друга фіналістка, Юля Зайка, хоч і не побудувала стосунки з Холостяком, але здобула народну любов.

Дівчина знайшла в собі сили прийняти вибір головного героя і не втратити себе. Ексклюзивне інтерв’ю Юлі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

– Наскільки складно Вам було переживати відмову Михайла у фіналі шоу?

– Кожній дівчині на моєму місці було б складно. Якщо дорога тобі людина не відчуває до тебе тих почуттів, на які ти сподівалася, – це ранить. У той момент мені здавалося, що земля пішла з-під ніг. Я намагалася стримати сльози і піти спокійно, без істерик і з’ясувань стосунків.

– Ви відчували свою перевагу перед учасницями? Михайло кілька разів давав Вам “ще один шанс”, а потім повернув у проект.

– Ні, я не відчувала переваги. Я відчувала взаємну симпатію з боку Михайла, тому і боролася до останнього. У стосунках присутні двоє людей. Всіх інших я в них не впускала, намагалася не думати про них і не порівнювати.

– Як Ви вважаєте, чому на проекті з’явилися чутки про ескорт?

– Через мою наївність. Не варто було розповідати конкуренткам про свої минулі стосунки. Звичайно, вони в кращих традиціях “жіночої дружби” перекрутили все і піднесли так, як їм було вигідно.

Іноді я довіряю людям більше, ніж слід. Завдяки деяким дівчатам з проекту вийшла гра Зіпсований телефон.

Дякую велике, і нерви полоскотали, і насмішили одночасно (посміхається).

– Чи вважаєте Ви нормою, коли жінка виявляє більш активну участь у стосунках із чоловіком? Чи варто дівчині проявляти ініціативу?

– Я вважаю, що немає одного правила на всі випадки життя. Потрібно діяти відповідно до обставин. Якщо людина дуже дорога, навіщо це приховувати? До того ж, поняття самої ініціативи у всіх дуже різне і розмите. Може, для когось першою подивитися в очі – це вже ініціатива. Я живу за таким принципом: якщо я зараз цього не зроблю, чи буду я потім про це шкодувати?











Я боролася до останнього: Юля Зайка про фінал Холостяка, ескорт і дружбу на проекті / 3 фотографии

– Популярність супроводжується не тільки позитивними коментарями ззовні, а й хейтом. Як Ви себе до цього готували? Чи читаєте коментарі? Що найбільш абсурдне читали про себе?

– Спочатку я засмучувалась і хотіла пояснити кожному, що вони не мають рації. Згодом коментарі хейтерів звелися до того, що я дурна і лізу цілуватися. В принципі все не так страшно, тепер ставлюся до цього з гумором. Я вдячна за кожну думку.

Як склалося життя Юлі Зайки – дізнайтеся в цю п’ятницю, 28 травня, о 19.00 в 13 випуску Холостяк. Життя після проекту на СТБ.