Американський телеканал NBC оголосив, що співачка Келлі Кларксон замінить однойменне ток-шоу ведучої Еллен Дедженерес, яка нещодавно заявила про закриття після 19 сезонів.

Останній сезон шоу Еллен Дедженерес вийде у вересні 2021 року, після цього ефірний час віддадуть телевізійній програмі 39-річної Келлі Кларксон, яку запустили у 2019 році.

– Келлі та вся наша продюсерська команда вкладають своє серце, наміри та неймовірну пристрасть у створення шоу, яке перегукується з людьми різного віку, культури та походження. Ми працюємо над деякими великими планами на третій сезон і з нетерпінням чекаємо того, щоб стати головним шоу вдень на довгі роки, – коментує Трейсі Вілсон, виконавчий віце-президент NBC Universal.

Пограми Дедженерес та Кларксон є дуже схожими – під час них ведучі запрошують в студію популярних зірок.

Закриття шоу Еллен Дедженерес

Про те, що Шоу Еллен Дедженерес перестане виходити в ефір, стало відомо на початку травня 2021 року. Ведуча повідомила, що має намір продовжити кар’єру у кіно, а також реалізовувати проекти щодо захисту навколишнього середовища.

Ток-шоу з’явилося на американському телебаченні ще у 2003 році. За цей час воно здобуло десятки нагород престижної премії Еммі. У гості до Дедженерес приходили найпопулярніші американські зірки.

У 2020 році навколо програми виник скандал – співробітники повідомили про домагання з боку продюсерів, після чого останніх звільнили.