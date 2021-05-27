Анна Богдан: інтерв'ю з переможницею Холостяк 11

У фіналі 11 сезону романтичного реаліті СТБ Холостяк головний герой Михайло Заливако зробив свій вибір і вручив обручку Анні Богдан. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV дівчина зізналася, чи були у неї побоювання, що Холостяк обере іншу, чи доводилося їй плакати на проекті та як реагує на хейт.

– Наскільки сильно Ви відчули побоювання стосовно почуттів Михайла до Вас, коли на шоу повернулася Юля?

– Я не відчула ніякого побоювання. Для мене було великим здивуванням повернення Юлії, вже вкотре. Але для мене не мало значення, з якою дівчиною я опинюся у фіналі.

– Чи доводилося Вам плакати на шоу і з якого приводу?

– Була ситуація на проекті, коли я не змогла стримати сльози. На подвійному побаченні з Джесікою я побачила їхній поцілунок з Мішею. Цим вчинком він зробив мені дуже боляче. Я навіть думала покинути проект.

– Як Ви переживали, коли дізнавалися, що Михайло, наприклад, цілувався з іншими учасницями?

– Я розуміла, на який проект йду, і що головний герой буде ходити на побачення з іншими учасницями. Я усвідомлювала, що поцілунки будуть, але як дівчині, якій сподобався хлопець, мені було це неприємно. Звичайно ж, мені хотілося, щоб Міша цілувався лише зі мною.

– Для Вас важливо, щоб чоловік утримував Вас і, наприклад, майбутніх дітей? Чи Вам необхідна фінансова незалежність від чоловіка?

– Я вважаю, що чоловік повинен утримувати сім’ю – на те він і Чоловік. Однак я за те, щоб жінка теж працювала, щоб вона вміла заробляти гроші. В житті потрібно розраховувати тільки на себе.

– Популярність супроводжується не лише позитивними коментарями ззовні, а й хейтом. Як Ви себе до цього готували? Чи читаєте коментарі? Що найбільш абсурдне читали про себе?

– Коли я йшла на проект, то розуміла, що не всім буду подобатися, і це нормально. До хейтерів я ніяк не готувалася. Намагаюся не звертати увагу на всілякі дурниці й образи. Адже я знаю, яка я є. Мені важливо, що думають про мене мої близькі люди.

А з приводу хейту, якщо мені нудно і я хочу посміятися, можу зайти й почитати кілька хвилин коментарі, оскільки вони справді бувають дуже смішні (сміється). Писали, наприклад, які у мене жахливі зуби, посмішка, як у кобили, ноги як сірники, і т.д.

Хотіла, щоб Міша цілувався тільки зі мною: Анна Богдан про сльози на Холостяку і хейтерів / 3 фотографии

Дізнайтеся головну інтригу 11 сезону – чи вдалося Михайлу Заливаку і Анні Богдан продовжити стосунки після реаліті, – вже цієї п’ятниці, 28 травня о 19.00, в 13 випуску Холостяк. Життя після проекту на СТБ.