У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Як склалося їхнє життя після проекту – читайте на Фактах ICTV.

В ефірі Холостяк. Життя після проекту Заливако та Богдан розповіли, що після завершення Холостяка 11 вони відразу ж з’їхалися та почали жити разом. Михайло переїхав до Києва заради своєї коханої.

– Не можу повірити в те, що проект закінчився і ми можемо будувати стосунки поза ним, – сказала Ганна.

Анна зізналася, що не думала, що вони так швидко почнуть жити разом, адже пройшов тільки тиждень після проекту. Їм довелося приховувати свої стосунки три місяці. Вони навіть літали відпочивати до Туреччини, але в літаку сиділи порізно.

Анна розповіла, що в їхній перший ранок у квартирі, Міша запитав, що вона хоче на сніданок.

– У мене таке ще ніхто не запитував. Він готує дуже смачні млинці, – сказала Богдан.

Історія стосунків Міші й Ані на Холостяку

Стосунки Михайла й Анни на проекті розвивалися рівномірно, проте були і нюанси.

Перше побачення пари проходило по відеозв’язку, оскільки Анна захворіла на коронавірус і була змушена самоізолюватися від інших учасниць.

На шостому тижні вони вирушили вже на справжнє побачення, яке проходило на львівському футбольному стадіоні. Проте вже через тиждень Заливако поцілував при Богдан іншу учасницю проекту, тим самим заподіявши їй біль.

Вже в наступному випуску глядачам показали пристрасне побачення Михайла й Ані, на якому вони довго цілувалися. Детальніше про стосунки Заливако та Богдан на проекті – читайте на сайті ICTV.