Я зроблю тобі найкращу обручку: холостяк Тіматі обрав наречену

У восьмому сезоні Холостяка репер і бізнесмен Тіматі обрав дівчину своєї мрії.

Фінал Холостяка 8 в Росії був яскравим і драматичним.

Репер подарував нареченій обручку з діамантом, що виготовив Алмазний король Джейкоб Арабо.

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За словами холостяка, ювелірна прикраса з важким каменем коштувала 16 мільйонів доларів. Додамо, що музикант входить в десятку найбагатших зірок російського шоу-бізнесу до сорока років. І він зробив свій вибір.

Тіматі вручив обручку моделі із Барселони Катерині Сафаровій. Спочатку холостяк прийняв рішення розлучитися з Катериною, проте пізніше повернув модель в проект.

– Я можу просто не вибрати нікого. Хороший чи це фінал для мене. Я про це теж думав. Але якщо ти не вибрав нікого, виникає питання: «Навіщо ти прийшов сюди?» І якщо я пішов ні з чим, то витратив час даремно. Я не витрачаю час даремно, бо не знаю, скільки у мене цього часу, – зізнався репер перед фіналом.

Тіматі зазначив, що в ніч перед зйомкою заключній серії вже чітко усвідомлював, яким буде його вибір.

Алісі Грабовий репер присвятив трек, на який Тіматі надихнуло їх побачення. Але після спільного прослуховування пісні зі словами «Прощай, моя любов» репер сказав, що їм потрібно розлучитися. Артист зізнався, що йому важко прощатися з Алісою, але він зробив свій вибір.

Грабова гідно прийняла відмову і сказала, що поважає його вибір.

– В один прекрасний день у мене буде справжнє весілля, і між мною і кимось там точно вибирати не будуть, – сказала заплакана Аліса.

Катерина не змогла стримати емоцій. Прихильники шоу Холостяк 8 сподівалися, що Тіматі в фіналі сезону відмовить всім учасницям і повернеться до своєї колишньої коханої Анастасії. Але цього не сталося.

Джерело: Vokrug.tv

Фото: Vokrug.tv