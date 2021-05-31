Російський реп-виконавець Тіматі пояснив, чому у фіналі шоу Холостяк попрощався з Алісою Грабовою.

Артист зізнався, що йому було складно зробити остаточний вибір. За словами Тіматі, він протягом трьох місяців намагався зрозуміти, чи були почуття Аліси Грабової справжніми.

– Я зрозумів головне: мені не потрібно було витрачати час на розгадки ребусів, а варто було зрозуміти, що їх немає. Ти просто прийшла до мене зі своїм баченням світу і цього шоу. Зі своєю ідеальною картинкою стосунків, яка цього разу просто не могла скластися, тому що я в такій формі до неї був не готовий, – зізнався Тіматі.

Крім цього, репер подякував Алісі за пережиті емоції та час, який вони провели разом.

Тіматі та Катерина Сафарова

У фіналі шоу Холостяк Тіматі подарував обручку з діамантом Катерині Сафаровій. За словами артиста, ювелірну прикрасу виготовив Алмазний король Джейкоб Арабо і коштувала вона $16 млн.

Раніше Катерина Сафарова вже покидала проект, але потім Тіматі повернув модель. У фіналі Холостяка дівчина не могла стримати емоції, оскільки була дуже щаслива.

Фото: Тіматі