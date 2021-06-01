Російський реп-виконавець Тіматі розповів, чому у фіналі шоу Холостяк його обраницею стала Катерина Сафарова.

За словами артиста, на проекті Катя була максимально справжньою. Тіматі сподобалося, що дівчина завжди говорить те, що думає і не тримає емоцій в собі.

Крім цього, Катерина жодного разу не дозволила собі негативних висловлювань в адресу інших.

– Ти весела, легка, красива, дуже кмітлива, і при цьому дівчинка з дуже міцним внутрішнім стрижнем. Мені дуже з тобою пощастило, – романтично написав Тіматі.

Чому Тіматі не обрав Алісу Грабову

Реп-виконавець Тіматі пояснив, чому попрощався з Алісою Грабовою у фіналі шоу Холостяк. За словами артиста, йому було складно зробити остаточний вибір.

Крім цього, Тіматі протягом трьох місяців намагався зрозуміти, чи були почуття Аліси Грабової до нього справжніми. Йому здалося, що дівчина намагається бути занадто ідеальною.

Фото: Холостяк