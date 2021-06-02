Інтерв'ю Анни Богдан та Михайла Заливака – ВІДЕО

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан в ексклюзивному інтерв’ю розповіли про життя після проекту, хейт у соціальних мережах, а також поділилися своїм секретом міцних стосунків.

Закохані почали жити разом через три дні після закінчення проекту. За словами Ані, вони жодного разу за весь цей час не сварилися, а в перші дні могли розмовляти до 5.00 ранку.

– Я не думала, що це буде настільки швидко. Ми приїхали в Київ і відразу ж почали шукати квартиру. Я уявляла, що ми з’їдемося десь через місяць. Думала, що Міші потрібно буде поїхати в Харків, побачитися з друзями, з мамою, вирішити робочі питання, – сказала Аня.

Михайло з Анею вирішили жити в Києві. Тому зараз чоловік організовує робочий офіс у столиці.

– Я знав, що Ані буде важко, тому я не переймався з приводу переїзду. З погляду краси Київ неймовірне місто, але дороги і затори – це жах, – сказав Михайло.

Аня зізналася, що після закінчення проекту їй було дуже важко сидіти вдома.

– Я не домосід, тому мені хотілося вийти погуляти, хотілося свободи. Не можна було ні в кіно піти, ні в ресторан, ні в клуб. Нам доводилося ховатися, ми ходили гуляти вночі, коли не було людей. Одягали капюшони, маски, щоб нас ніхто не впізнав, – розповіла Аня.

Зараз в планах у пари багато подорожей по всьому світу, зокрема поїздка до Каппадокії на найближчих вихідних. Також Аня і Міша мріють про дітей, але для початку хочуть насолодитися спільним дозвіллям.

Закохані зізналися, що спокійно ставляться до хейту і навіть люблять почитати коментарі у соціальних мережах.

– Я обожнюю читати коментарі, я відповідаю всім і це мене веселить. Дуже багато чого пишуть: і про те, що це все контракт, і що колишній чоловік Ані все проплатив. Але до хейту я ставлюся добре, у мене навіть не підвищується пульс. Через це зі мною важко лаятися, оскільки я знаю, як згладити будь-який конфлікт, – зізнався Заливако.

Крім цього, Михайло розповів, як його родина відреагувала на бажання Ані відсвяткувати весілля у замку.

– Мама сказала мені, що це хороша світла фантазія дівчинки. Просто люди це все по-своєму інтерпретували. У мене є подруга, яка святкувала весілля в замку в Італії, якому 100 років. Я був там і вважаю, що це прикольно, – поділився Михайло.

З батьками Михайла Аня ще не бачилася, але незабаром пара збирається поїхати в Харків.

Заливако впевнений, що найголовніше в стосунках – це вміння розмовляти один з одним.

– Перше, що я сказав Ані після закінчення проекту, це те, що в нормальних стосунках потрібно все промовляти: і хороше, і погане. Навіть якщо у нас є якісь непорозуміння, ми завжди будемо говорити. Не тримати в собі, не ображатися і не робити нічого на зло один одному, – розповів Михайло.

Аня зізналася, що після розлучення взагалі не спілкувалася з колишнім чоловіком, а на проект прийшла з чіткою метою побудувати стосунки.

– Шанс того, що на проекті можна побудувати стосунки, дуже маленький, але він є. Ми ж не одні такі, є ще Микита з Дашею. І чим більше буде Холостяків зніматися, тим більше буде пар, – додав Михайло.

Крім цього, Заливако вдячний проекту за людей, з якими там познайомився.

– Я думаю, що в житті все невипадково і все відбувається вчасно. Цей проект дозволив мені познайомитися з людьми, з якими я б не познайомився в особистому житті, – підсумував Михайло.

Богдан і Заливако розповіли про перші дні спільного життя

Михайло Заливако та Анна Богдан розповіли про перші спільні дні після переїзду, а також зізналися, як називають одне одного.

Дівчина зазначила, що не любить ласкавих прізвищ, тому Заливако називає її Анною Володимирівною. Детальніше про Анну Богдан та Михайла Заливака – читайте на Фактах ICTV.