Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан в ексклюзивному інтерв’ю розповіли про побачення на проекті та зізналися, коли між ними трапився коннект.

Перше побачення пари проходило в онлайн-форматі через те, що Аня захворіла на Covid-19. Михайло зазначив, що це була дуже незвичайна, але водночас душевна зустріч.

– У мене побачення по Skype було вперше. Оскільки я сиділа на карантині і взагалі не спілкувалася з людьми, то дуже тішилася можливості поговорити з Мішею. Він мені тоді ще зробив подарунок на День народження і вручив троянду, – згадує Аня.

Коли Богдан дізналася, що захворіла, то дуже сильно засмутилася і навіть думала про те, щоб зібратися і поїхати додому.

Закохані зізналися, що побачення на Львівському футбольному стадіоні надовго залишиться у їхній пам’яті. Тоді вони вперше відчули симпатію один до одного.

– Це було одночасно і екстремально, і романтично. Це було перше повноцінне побачення, коли ми були одні, – сказав Михайло.

Аня зізналася, що коли побачила поцілунок Михайла і Джесіки, то їй було дуже боляче.

– Мені було незрозуміло, навіщо Міша зробив це у мене на очах. Був момент, коли я навіть хотіла піти, але потім заспокоїлася і вирішила не рубати з плеча. Вирішила дати нам можливість прояснити цю ситуацію. Хоча я розуміла, куди йду. Я розуміла, що будуть інші дівчата і поцілунки, але коли ти це бачиш – це зовсім інше, – сказала Богдан.

Перед фінальним вибором Михайло дуже нервував. Йому було важко говорити “ні”, а також красиво зізнаватися у коханні.

– У мене раніше ніколи такого не було. Я ніколи не говорив такі речі і взагалі для мене це все вперше. Я був впевнений у своєму виборі, але хвилювання було присутнє, – сказав Заливако.

– Я тиждень до цього дуже погано спала, прокидалася щоранку з легким відчуттям тривоги. Я не очікувала, що Міша мені зізнається у коханні і скаже такі слова, – додала Аня.

Пара зазначила, що вони подивилися всі фінали шоу Холостяк і в жодному сезоні ніхто не говорив фразу “Я тебе люблю”.

Богдан та Заливако про життя після проекту

Михайло Заливако та Анна Богдан почали жити разом через три дні після закінчення романтичного реаліті-шоу Холостяк 11. За словами Ані, вони жодного разу за весь цей час не сварилися, а в перші дні могли розмовляти до 5.00 ранку.

Детальніше про стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака – читайте на Фактах ICTV.