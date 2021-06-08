Телеканал СТБ розпочав зйомки другого сезону романтичного реаліті Холостячка зі Златою Огнєвіч. Прем’єра проекту відбудеться вже восени.

Головна героїня реаліті Злата Огнєвіч поділилася враженнями та зізналася, що перед початком зйомок дуже хвилювалася.

За словами співачки, перша вечірка перевершила всі її очікування. Чоловікам вдалося здивувати Злату, а деякі з учасників навіть змогли натиснути на потаємні кнопочки душі головної героїні.

– Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв’ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на гвинтокрилі, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину! Один із учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця, – розповіла Злата.

Огнєвіч не приховує, що її приваблюють впевнені чоловіки, які не бояться своїх емоцій. А підкорити зірку можна романтикою і драйвом.

Ведучим 2 сезону романтичного реаліті залишається Григорій Решетник.

Злата Огнєвіч розповіла про чоловіка своєї мрії

В ексклюзивному інтерв’ю Злата Огнєвіч розповіла про чоловіка своєї мрії, роботу та очікування від проекту Холостячка 2.

Співачка зізналася, що їй дуже імпонує актор Бредлі Купер та всі фільми, у яких він бере участь. У чоловіках Златі подобається почуття гумору, інтелект, любов до своїх батьків, подорожей та життя. Вона щиро вірить, що на проекті зможе знайти свою другу половинку.

Фото: Злата Огнєвіч