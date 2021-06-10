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Євгенія Шапоренко |

Без праски, але з пармезаном: Клопотенко показав свою холостяцьку квартиру

Без праски, але з пармезаном: Клопотенко показав свою холостяцьку квартиру

Шеф-кухар Євген Клопотенко вважає, що економія повинна бути зручною.

Про це він розповів Олександрі Кучеренко У ранку у великому місті.

Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, переможець Мастер-шеф та співзасновник ресторану сучасної української кухні.

Клопотенко проживає у Києві в однокімнатній квартирі розміром у 48 кв.м.

Він зазначив, що, якщо враховувати орендну плату за житло, йому потрібні 55-60 тис. грн на місяць.

– А решту можна або відкладати, або прогулювати, – зазначив кухар.

Найбільші кошти кухар витрачає на продукти, а це близько 20 тис.грн на місяць. За словами Клопотенка, він обирає смаколики за бажанням, а не за ціною.

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Також він розповів, що економить на прасуванні.

– Я ніколи не прасую. Я економлю. Праска – це перше, що викинув, – зазначив Клопотенко.

Інтерв’ю з ресторатором Дмитром Борисовим

Дмитро Борисов – відомий український ресторатор та засновник Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова. На його рахунку 60 закладів, але він не планує зупинятися на цій цифрі.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Дмитро Борисов розповів, як планує відновлюватися після локдауну, чи приносить доставка прибуток та дав пораду рестораторам-початківцям.

Джерело: Ранок у великому місті на ICTV

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