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Євгенія Шапоренко |

Більш ніжної дівчини я не зустрічав: Заливако заступився за Богдан перед хейтерами

Більш ніжної дівчини я не зустрічав: Заливако заступився за Богдан перед хейтерами

Головний герой романтичного реаліті-шоу Михайло Заливако заступився за свою обраницю Анну Богдан перед хейтерами.

Під час інтерв’ю в програмі Слава+ Слава Дьомін запитав у Михайла, чому глядачі вважали Аню маніпулятором, і чи так вона поводиться у звичайному житті.

На це Заливако відповів, що Аня в житті така сама, як і була на проекті.

– На проекті вийшов досить скандальний образ. Однак я більш ніжної дівчини не зустрічав, – заявив холостяк.

Він зазначив, що так думають люди, які не жили з нею.

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– Я не розумію, чому маніпулятор. Пам’ятаю перше спілкування з її батьками. Я тоді захоплювався тим, яке ставлення між мамою, братом, сестрою. Я не думаю, що, маючи таке виховання, в тебе це закладається. Маніпуляції вчать з дитинства. Цьому нас навчають значущі дорослі – мама і тато. І там мама божа кульбабка. Було б дивно, аби Аня була маніпулятором, – підкреслив Михайло.

Богдан та Заливако про життя після проекту

Михайло Заливако та Анна Богдан почали жити разом через три дні після закінчення романтичного реаліті-шоу Холостяк 11. За словами Ані, вони жодного разу за весь цей час не сварилися, а в перші дні могли розмовляти до 5.00 ранку.

Детальніше про  стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Михайло Заливако

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