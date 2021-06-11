Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако розповів, що в рамках проекту не йшлося про інтимну близькість із учасницями.

Про це він заявив в інтерв’ю Славі Дьоміну в програмі Слава +.

Він зазначив, що він і дівчата постійно перебували під прицілом телекамер. Саме в такому форматі проходило все спілкування з учасницями, а після зйомок їх просто розводили у різні кути.

– Все відбувалося в самому кадрі, і все потрібно було робити так, як треба. Це ж і є реаліті, – зазначив Михайло.

Також він уточнив, що на проекті жодна з учасниць навіть не натякала йому на інтим.

Переможниця проекту Аня Богдан заявила, що особисто у неї сексу в рамках реаліті-шоу не було.

Крім того, ведучий уточнив, чи не бентежать Заливака фантазії його обраниці Ані, про які вона говорила ще на реаліті-шоу. Йдеться про червону кімнату, стилістику 50 відтінків сірого.

– Найдивніше, коли сексу в стосунках немає, він простий і звичайний, – заявив Михайло.

За його словами, інтимне життя має бути яскравим, а ті, хто так не вважають, просто зашорені люди.

– Кому цікаво тра****сь у місіонерській позі все життя? Підніміть руку, я до таких не належу, – зазначив Заливако.

Богдан та Заливако про життя після проекту

Михайло Заливако та Анна Богдан почали жити разом через три дні після закінчення романтичного реаліті-шоу Холостяк 11. За словами Ані, вони жодного разу за весь цей час не сварилися, а в перші дні могли розмовляти до 5.00 ранку.

Детальніше про стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Михайло Заливако