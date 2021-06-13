У суботу, 12 червня, на СТБ відбулася прем’єра кулінарного шоу МастерШеф. Селебріті.

У першому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися: Оля Полякова, Аліна Гросу, Tayanna в команді червоних і Надія Мейхер, Ольга Цибульська, Даша Астаф’єва в команді синіх.

У першому конкурсі зірки готували відоме італійське блюдо – різотто з грибами. Краще блюдо презентувала команда синіх. Вони отримали один бал.

У другому конкурсі учасниці грали в кулінарний крокодил. Одна людина жестами показував слово, а команда повинна була відгадувати і паралельно готувати страву. Команда синіх готувала рамен, а команда червоних – яловичину з брокколі з часниковим соусом. Перемогла команда червоних. Вони отримали два бали.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

У третьому конкурсі команди повинні були приготувати однакове блюдо – борщ. Під першою коробкою був набір кухонних девайсів, під другий – діряві сковорідки і ножиці, а під третьою – бляшані банки. Судді розігрували ці набори за допомогою вікторини, під час якої задали 12 питань. У вікторині перемогли червоні. І з завданням також краще впоралася команда червоних. Першу срібну сковороду на МастерШеф. Селебріті виграли Оля Полякова, Аліна Гросу та Tayanna.

Суддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глинська виходить заміж. Радісною новиною зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Ліза оприлюднила фото, на якому показала свою обручку на тлі Атлантичного океану. Пропозицію руки і серця їй зробили на відпочинку в Домінікані.