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Валентина Чорна |

На премії Еммі більше не буде чоловічих і жіночих нагород

премия Эмми

Організатори міжнародної телевізійної премії Еммі 2021 відмовилися від гендерних розмежувань у номінаціях.

За даними американської телевізійної академії, тепер номінантів не ділитимуть за ознакою статі.

У сертифікаті, який вручається разом зі статуеткою, замість “акторка” або “актор” буде зазначено гендерно-нейтральне слово “виконавець”.

Нові правила почнуть діяти вже на цьогорічній церемонії нагородження Еммі, яка відбудеться 21 вересня. Номінантів премії оголосять 13 липня.

Нагадаємо, що Берлінський кінофестиваль Берлінале з 2021 року також вручатиме лише гендерно-нейтральні нагороди.

Організатори відмовилися від статуеток за кращу жіночу і кращу чоловічу ролі.

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Джерело: Американська телевізійна академія

Фото: Getty Images

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