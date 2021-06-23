Організатори міжнародної телевізійної премії Еммі 2021 відмовилися від гендерних розмежувань у номінаціях.
За даними американської телевізійної академії, тепер номінантів не ділитимуть за ознакою статі.
У сертифікаті, який вручається разом зі статуеткою, замість “акторка” або “актор” буде зазначено гендерно-нейтральне слово “виконавець”.
Нові правила почнуть діяти вже на цьогорічній церемонії нагородження Еммі, яка відбудеться 21 вересня. Номінантів премії оголосять 13 липня.
Нагадаємо, що Берлінський кінофестиваль Берлінале з 2021 року також вручатиме лише гендерно-нейтральні нагороди.
Організатори відмовилися від статуеток за кращу жіночу і кращу чоловічу ролі.
Джерело: Американська телевізійна академія