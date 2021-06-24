Стартували зйомки четвертого сезону популярного сімейного серіалу Папаньки.

Як і в минулих трьох сезонах, сюжетна лінія вибудовуватиметься навколо дітей та їхніх взаємин із батьками. Без кохання теж не обійдеться.

В останній серії попереднього сезону один із головних героїв – Олександр відмовляється від холостяцького життя та освідчується в коханні. Однак кому саме, глядачі дізнаються вже в нових серіях.

Автори серіалу кажуть, дивувати є чим. Будуть нові герої та зовсім несподівані обставини. Також діти, які грають у серіалі, за три сезони виросли. Зовсім дорослим на знімальний майданчик вийде син Єгора Крутоголова – 13-річний Ігор.

– Мені знову потрібно буде знайомитися з цією людиною. Це вже дорослий сформований чоловік. Треба буде з ним якось ділити їжу, – жартує Єгор.

Продюсер Дизель Шоу Олексій Бланар каже, що найголовніше – це те, що в четвертому сезоні вони продовжать працювати над темою батьки та діти.

– У нашого режисера, в мене та в Жені Сморигіна троє дітей. Я думаю, що і Єгор, і всі інші ще не сказали останнього слова в цьому плані. Наприклад, Крутоголов ще хоче доньку, – сказав Олексій.

Прем’єра четвертого сезону серіалу Папаньки на телеканалі СТБ запланована вже на наступний рік.

Фото: Дизель Студіо