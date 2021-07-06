StarLightMedia публічно підтримала камінг-аут українського співака Melovin на сцені Atlas Weekend 2021, оскільки це прояв права на свободу самовираження й ознака демократичного суспільства.

У StarLightMedia наголосили, що Atlas Weekend – це масштабна музична подія, яка об’єднує сотні артистів та їм шкода, що такий важливий момент заяви виконавця не потрапив у прямий ефір телеканалу М1. Оскільки команда співака не повідомила про запланований момент.

– Ми раді вітати вчинок Melovin, який зробив один із перших таку заяву серед публічних людей в Україні. Сподіваємося, що це стане початком нового рівня безпеки, діалогу, захисту прав і можливостей ЛГБТ-спільноти в Україні, – йдеться у заяві StarLightMedia.

Медіагрупа зазначила, що вже зараз команда Вікна-Новини готує великий матеріал про камінг-аут артиста.

– Крім того, ми вже отримали обіцянку від наших колег із М1 про спільну з Atlas Weekend прискорену роботу над концертною версією ефіру. Вже сьогодні вона стане доступна для кожної небайдужої людини в Україні та за її межами, – повідомили в StarLightMedia.

5 липня на сцені фестивалю Atlas Weekend виконавець Melovin зробив камінг-аут. Артист спершу поцілував дівчину, а потім хлопця. Після він підняв прапор ЛГТБ-спільноти догори. Варто зазначити, що це перший випадок серед зірок українського шоу-бізнесу.

Також зазначимо, що в червні в StarLightMedia затверджено стратегію різноманіття та інклюзивності. Окрім системної роботи над прогресом у сфері гендерної рівності та доступності, медіагрупа сфокусується на питаннях захисту прав ЛГБТ та підтримки і інтеграції людей з порушеннями ментального здоров’я.

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Фото: Melovin