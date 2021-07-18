Сьогодні, 17 липня, відбувся сьомий випуск кулінарного шоу МастерШеф.Селебріті – на кухні змагалися зіркові танцівники.

У шоу МастерШеф.Селебріті взяли участь дівчата: Яна Заєць, Юля Сахневич і Христина Шишпор.

А команда хлопців – Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар – склали їм конкуренцію.

Перший конкурс МастерШеф.Селебріті

У першому конкурсі кожна команда повинна була приготувати одне блюдо – бургер. Судді поділили процес на три етапи, щоб кожен учасник міг себе максимально проявити.

Однак на зірок чекав неприємний сюрприз – різноманітні ускладнення. Учасникам потрібно було готувати страву за допомогою декількох приладів – сокири і праски.

За допомогою сокири учасники рубали м’ясо, булочки та овочі для бургерів. А за допомогою праски Дмитро Дікусар та Яна Заєць підсмажили котлету для булочок.

Дмитро приготував м’ясо настільки майстерно, що судді проковтнули бургер за кілька секунд! А ось дівчата свою котлету смажили погано: є таке блюдо було небезпечно для життя!

У підсумку, один бал в першому конкурсі отримали хлопці.

Другий конкурс Кулінарний крокодил

Женя Кот і Юлія Сахневич на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складові і показали своїм командам кожен етап без слів, тільки за допомогою жестів.

На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин! Дівчата готували першими салат під назвою нісуаз. А хлопці яйця Бенедикт. Однак через те, що хореографи не змогли приготувати яйце пашот, у другому конкурсі перемогу здобули дівчата.

Третій конкурс МастерШеф.Селебріті

Команди повинні були подати суддям деруни з м’ясною начинкою.

Були два набори посуду: в одному – хороші, а в іншому – продірявлені. Ускладнення діставалися учасникам тільки після вікторини: правильно відповівши на питання Ектора, вони отримували хороші девайси.

У це важко повірити, але кращі деруни з поганими приладами були у чоловіків! Саме тому срібну сковороду на МастерШеф.Селебріті отримали Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар.