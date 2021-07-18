Сьогодні, 17 липня, відбувся сьомий випуск кулінарного шоу МастерШеф.Селебріті – на кухні змагалися зіркові танцівники.
У шоу МастерШеф.Селебріті взяли участь дівчата: Яна Заєць, Юля Сахневич і Христина Шишпор.
А команда хлопців – Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар – склали їм конкуренцію.
Перший конкурс МастерШеф.Селебріті
У першому конкурсі кожна команда повинна була приготувати одне блюдо – бургер. Судді поділили процес на три етапи, щоб кожен учасник міг себе максимально проявити.
Однак на зірок чекав неприємний сюрприз – різноманітні ускладнення. Учасникам потрібно було готувати страву за допомогою декількох приладів – сокири і праски.
За допомогою сокири учасники рубали м’ясо, булочки та овочі для бургерів. А за допомогою праски Дмитро Дікусар та Яна Заєць підсмажили котлету для булочок.
Дмитро приготував м’ясо настільки майстерно, що судді проковтнули бургер за кілька секунд! А ось дівчата свою котлету смажили погано: є таке блюдо було небезпечно для життя!
У підсумку, один бал в першому конкурсі отримали хлопці.
Другий конкурс Кулінарний крокодил
Женя Кот і Юлія Сахневич на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складові і показали своїм командам кожен етап без слів, тільки за допомогою жестів.
На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин! Дівчата готували першими салат під назвою нісуаз. А хлопці яйця Бенедикт. Однак через те, що хореографи не змогли приготувати яйце пашот, у другому конкурсі перемогу здобули дівчата.
Третій конкурс МастерШеф.Селебріті
Команди повинні були подати суддям деруни з м’ясною начинкою.
Були два набори посуду: в одному – хороші, а в іншому – продірявлені. Ускладнення діставалися учасникам тільки після вікторини: правильно відповівши на питання Ектора, вони отримували хороші девайси.
У це важко повірити, але кращі деруни з поганими приладами були у чоловіків! Саме тому срібну сковороду на МастерШеф.Селебріті отримали Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар.