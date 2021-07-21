Григорій Решетнік став ведучим Україна має талант

Ведучим легендарного шоу Україна має талант на телеканалі СТБ став Григорій Решетнік.

– Для мене особисто це велика честь і відповідальність перед командою проекту і всією Україною. У нашій країні безліч талановитих та унікальних людей. Кожен із них мріє, щоб його неймовірні здібності побачили й оцінили.

Україна має талант допоможе їм розповісти про себе на всю країну й навіть на весь світ. Цього року шоу стане ще більш масштабним, і глядачі знову переконаються, що з СТБ Можливо все! – зазначив Григорій Решетнік.