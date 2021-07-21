Григорій Решетнік став ведучим Україна має талант

Ведучим легендарного шоу Україна має талант на телеканалі СТБ став Григорій Решетнік.
– Для мене особисто це велика честь і відповідальність перед командою проекту і всією Україною. У нашій країні безліч талановитих та унікальних людей. Кожен із них мріє, щоб його неймовірні здібності побачили й оцінили.
Україна має талант допоможе їм розповісти про себе на всю країну й навіть на весь світ. Цього року шоу стане ще більш масштабним, і глядачі знову переконаються, що з СТБ Можливо все! – зазначив Григорій Решетнік.
Новий сезон шоу телеканал СТБ і група StarLightMedia готують до 30-річчя незалежності України. Прем’єра проекту планується восени. Нині стартував третій етап – знімання телевізійних кастингів.
Проте поки залишається загадкою, хто саме буде в складі журі шоу Україна має талант.
Україна має талант
15 квітня стартував перший етап кастингів на шоу Україна має талант. Новий сезон шоу буде особливим та інноваційним. Глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена.
Шоу Україна має талант – це адаптація найуспішнішого світового формату Got Talent. Проект створюється більш ніж в 60 країнах світу і понад 15 років є хітом телеперегляду.