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Євгенія Шапоренко |

Про зради, друзів і залицяльників – Цибульська відверто відповіла на 33 питання

Про зради, друзів і залицяльників – Цибульська відверто відповіла на 33 питання

Популярна співачка і ведуча Ольга Цибульська зізналася, що ніколи б не просила зраду.

Про це вона розповіла Олександрі Кучеренко в передачі 33 за 3, яка виходить в рамках Ранку у великому місті на ICTV.

Артистка зазначила, що зворотний бік популярності це те, що у тебе майже немає друзів.

Також Цибульська поділилася сімейною історією про те, як її купив чоловік. Річ у тому, що він був категорично проти, щоб дружина працювала в новорічну ніч. Тому йому довелося заплатити подвійний гонорар артистці, щоб на Новий рік вона залишилася з родиною.

За словами артистки, найсексуальніша частина чоловічого тіла – дупця.

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Крім того, Цибульська поділилася тим, як їй колись залицяльник подарував картину відомого художника з Парижа.

– Один залицяльник мені прислав картину відомого художника, яка висіла в Парижі. Однак я знаю ці подарунки за просто так, тому я її повернула, – розповіла співачка.

Вона додала, що для повного щастя їй не вистачає власного медіахолдингу.

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Джерело: Ранок у великому місті на ICTV

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