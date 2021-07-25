МастерШеф. Селебріті 8 випуск – хто переміг у кулінарному шоу

Відбувся показ восьмого випуску шоу МастерШеф. Селебріті, в якому співаки та музичні виконавці з’ясовували, хто ж з них найкращий у кулінарії.

У двобої зійшлися легендарні артисти та молоді зірки українського шоу-бізнесу. У червоній команді – Наталя Могилевська, Олег Скрипка та Павло Зібров, які змагалися проти синього колективу – Дмитра Кадная, Jerry Heil та Ivan Navi.

Легенди продемонстрували свою силу в кулінарному шоу, показавши, що вони не готові ще повністю поступитися дорогу порівняно новим артистам.

Під час першого конкурсу під назвою Кулінарний крокодил Могилевська та Jerry Heil побачили оригінальні страви, дізналися інгредієнти та показали своїм командам кожен етап приготування їжі за допомогою жестів.

За 20 хвилин команда повинна була впоратися із завданням. Сині першими приготували капустяний шніцель з сирним соусом, а червоні – табуле з кускусом. Молоді артисти не змогли впоратися з пропорціями страви, тому на цьому етапі поєдинку виграли легенди.

У другому конкурсі обом командам надали стартовий набір інгредієнтів – борошно, картоплю, масло, м’ясо та інше. Однак зіркам ускладнили завдання. На картках були питання, відповівши на які, колективи повинні були вгадати продукт, потрібний для приготування.

За підсумками, легендам дістався ананас, а молодим артистам – яблука. Червоні зробили чотири страви, проте лише смажені кабачки сподобалися професійному шеф-кухарю Ектору Хіменесу-Браво. Сині приготували три страви з найкращим поєднанням смаком, тому вони здобули перемогу у другому етапі.

У третьому конкурсі кулінарного шоу противники мали подати суддям зрази з капустою. Завдання ускладнило те, що їм потрібно було готувати їх у кінському сідлі, з вимкненими плитами й так далі.

Ускладнення давали колективам після вікторини. Якщо учасники правильно відповідали на питання Ектора – тоді отримували легке ускладнення. У третьому конкурсі виграли легендарні українські артисти.

За підсумками, червона команда здобула перемогу у двох конкурсах, тому Наталя Могилевська, Олег Скрипка та Павло Зібров виграли у восьмому випуску кулінарного шоу МастерШеф. Селебріті. Через апендицит Ivan Navi не зміг бути присутнім на третьому конкурсі, тому срібну сковороду передали саме йому.